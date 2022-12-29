Наставник "канонірів" не керуватиме діями своєї команди в матчі 21-го туру Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті.

Мікель Артета здав позитивний тест на коронавірус та вирушив на ізоляцію. Відповідно, 39-річний іспанець пропустить новорічний тур АПЛ – 1 січня 2022-го Арсенал прийматиме Манчестер Сіті. Про хворобу тренера проінформував офіційний сайт "канонірів".

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Цікаво, що Артета захворів вже вдруге. У березні 2020-го наставник також здав позитивний тест, а того ж дня чемпіонат Англії зупинили. Тоді пауза в Прем'єр-лізі тривала близько двох місяців. Не виключено, що змагання зупинять і зараз – принаймні, півтора десятка матчів вже перенесли, а більше сотні гравців здали позитивні тести.

Після першого кола АПЛ Манчестер Сіті лідирує в турнірній таблиці. Арсенал іде на 4-й позиції.

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