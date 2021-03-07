"Це був дійсно важкий матч на стадіоні з не якісним газоном, але ми повинні були реалізувати свої моменти, яких у нас було більш ніж достатньо. Важко перемагати, коли ви втрачаєте такі шанси, які були у нас.

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Ми повинні були перемогти сьогодні, оглядаюся на ті моменти, які нам вдалося створити. Через погану реалізації ми повинні звинувачувати у втраті очок лише себе. Ми повністю домінували у першому таймі, але суперник ускладнював гру великою кількістю закидань. Ми створювали моменти і повинні були виграти з перевагою у два-три голи. Але якщо ви даєте хоч якусь надію будь-якій команді в АПЛ, то вона обов'язково скористається цим", – цитує Артету BBC.

Нагадаємо, "каноніри" не втримали перемогу над Бернлі (1:1), дозволивши супернику забити курйозний гол. Ця нічия залишила лондонців десятими, а Бернлі з 30 пунктами розташувався на 15 сходинці.

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