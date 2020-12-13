"Йому не потрібно думати. Дія відбувається сама по собі, а він лише повинен зробити вибір у потрібний момент, відправити м'яч правою ногою в правильне місце.

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Іноді, коли ви перебуваєте на полі, ви занадто багато думаєте. Тому варто відпустити потік думок і забивати стане легше. Він вже все це робив у минулому, а тому ми не можемо нічому новому його навчити", – цитує Артету Sky Sports.

Зауважимо, П'єр-Емерік Обамеянг виступає за Арсенал з 2017-го року, а у поточному сезоні в його активі 14 поєдинків у всіх турнірах. У них форвард відзначився лише чотирма голами та одним асистом.

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