Головний тренер Арсенала Мікель Артета хотів би почути думку свого колеги перед грою з Реалом в Лізі чемпіонів.

"У нього було багато подібних ситуацій, і, підходячи до цього матчу, я хотів із ним поговорити. Гвардіола – людина, яка визнає ті хороші речі, яких ми досягли.

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Важливо вчитися у найкращих, він дуже розумна людина, і мені пощастило працювати з Гвардіолою", – цитує Артету sky sports.

Нагадаємо, що Арсенал переміг Реал у першому матчі з рахунком 3:0. Друге протистояння між командами відбудеться 16 квітня.

До слова, Арсенал наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці АПЛ з 62 балами, а Манчестер Сіті Гвардіоли розташувався на шостій сходинці з 52 очками.

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