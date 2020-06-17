Артета зізнався, що Гвардіола почав впливати на нього ще 20 років тому

Напередодні очної дуелі з Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли керманич лондонського Арсенала Мікель Артета поділився думками про свого опонента.

"Гвардіола вплинув на мене, коли мені було 15 років, і ми зустрілися у Барселоні як футболісти.

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Він здійснив величезний вплив на мою тренерську кар'єру та особисте життя. Якщо я повинен розповісти про те, якою людиною він є, про його цінності, про те, як він ставився до мене та про те, як будує комунікацію з гравцями та персоналом, то це феноменально.

Я перейняв у нього багато аспектів, як тренер. Разом ми пережили кілька неймовірних моментів, зокрема й складних, але наша спільна робота стала неймовірним досвідом для мене", – зізнався тренер "канонірів" у коментарі офіційному сайту клубу.

До слова, Артета впродовж 3,5 років був асистентом Гвардіоли в Манчестер Сіті. У грудні 2019-го він покинув Етіхад заради самостійної роботи з Арсеналом.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 17 червня, Манчестер Сіті та Арсенал зійдуться у рамках 28-го туру АПЛ. Початок поєдинку о 22:00.

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