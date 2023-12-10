Артета здивував коментарем після другої поразки Арсенала в АПЛ: "Я дуже пишаюсь"
Головний тренер Арсенала Мікель Артета задоволений виступом підопічних попри мінімальну поразку від Астон Вілли (0:1).
"Що мені не сподобалось? Результат. Я дуже пишаюся тим, як команда грала на цьому стадіоні проти такої команди. Ми заслуговували на перемогу, але треба краще грати в штрафному, і деякі речі повинні скластися на твою користь.
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Те, що ми не забили – лише один із аспектів. Ми трохи втратили контроль, особливо у другому таймі. Втрачали м'яч, надто швидко переходили в атаку, тому що є спокуса відправляти м'яч за лінію захисту, яка грає високо. Ми могли грати трохи краще в цьому аспекті.
Астон Вілла на своєму місці, враховуючи домашні результати. Вона заслуговує на це, тому що коли ти стільки перемагаєш на своєму полі, заслуговуєш на похвалу.
Я сказав футболістам не засмучуватись, бо вони добре грали. Мало хто на цьому стадіоні грає так, як ми сьогодні. Результат невдалий, але грали ми правильно", – цитує Артету ВВС.
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