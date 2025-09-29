Артета планує запросити в Арсенал пілотів винищувачів Королівських ВПС, щоб поліпшити комунікацію з гравцями. Як інформує The Telegraph. Тренер постійно шукає способи вдосконалити свою манеру спілкування і обговорював з клубом, як стати більш ефективним у цьому плані.

"Я можу прокинутися одного разу і сказати: "Мої дії в день матчу недостатньо гарні. Чому ми спілкуємося з гравцями, починаючи з тренерів і закінчуючи аналітиками та іншими хлопцями, доносячи інформацію саме так? Мені це не подобається. Хто в цьому найкращий?

Ось, наприклад, британські пілоти винищувачів. Я зв'яжуся з цими хлопцями, дізнаюся, як вони спілкуються, тому що це питання життя і смерті. Упевнений, вони не використовують 20 фраз або 20 слів, якщо є одне. Не кажуть: "Ні, вітер дме сюди, тепер потрібно повернути ліворуч", тому що – бац, і все. Так що має бути одне слово", – заявив головний тренер Арсенала.

