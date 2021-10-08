Іспанський фахівець визнаний найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги за підсумками вересня.

Роналду з першої спроби забрав звання гравця місяця в АПЛ – форвард МЮ оформив 3 голи у 3 матчах

Упродовж цього місця Арсенал виграв три матчі з трьох, серед яких лондонське дербі проти Тоттенхема (3:1). "Каноніри" змогли виправити слабкий старт, вирвавшись бодай в середину таблиці. Вже у жовтні лондонці поділили очки з Брайтоном.

Додамо, що для Мікеля Артети це перша нагорода найкращого тренера місяця в АПЛ.

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