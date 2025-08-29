"Я вважаю, що є багато тренерів, які роблять свою справу дуже добре. Наприклад, якщо говорити про сьогодення, то, на мою думку, Мікель Артета в Арсеналі вже зробив і продовжує робити велику роботу. Він починав у Гвардіоли, який, як на мене, є одним з орієнтирів у тренерській справі та у футболі загалом.

Я б відзначив саме цих молодих тренерів, які демонструють високий рівень у сучасному футболі, що стає дедалі більш вимогливим і насиченим матчами. Якщо ж трохи озирнутися в минуле, то такі тренери як Луїс Арагонес, який досягнув великих успіхів, або Вісенте дель Боске, якщо згадувати іспанських тренерів, теж є для мене авторитетами.

У плані управління колективом, я вважаю, що успіх значною мірою залежить від того, як ми керуємо гравцями. І Арагонес із дель Боске були чудовим прикладом саме таких тренерів. Якщо говорити про більш сучасні приклади, можу згадати Ернесто Вальверде, Хав’єра Рабанала з Індепендьєнте дель Вальє, який зараз досягає великих результатів і продовжує змагатися одразу в трьох турнірах. Але якщо говорити про елітний рівень, то я б усе ж таки відзначив Мікеля Артету", – цитує Бомбіна офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, Андоні Бомбін приєднався до структури львівського клубу в лютому 2025 року. Іспанець керує дитячо-юнацьким сектором.

