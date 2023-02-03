Нагороди за січень в АПЛ знайшли своїх героїв. Маркус Рашфорд і Мікель Артета забрали трофеї.

Наставник Арсенала Артета втретє в цьому сезоні визнаний найкращим тренером в англійській Прем’єр-лізі. Його команда в трьох матчах січня здобула дві перемоги. Це вперше, коли наставник "канонірів" тричі за один сезон виграє титул "Тренер місяця".

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За кількістю нагород Артета обійшов Жозе Маурінью, який чотири рази ставав переможцем в номінації.

Титул найкращого гравця за січень отримав форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд. В чотирьох матчах він забив три голи. Англієць також визнаний найкращим у складі своєї команди. Він вперше отримав дві нагороди одночасно.

Mikel Arteta has now won more Premier League Manager of the Month Awards (5) than José Mourinho (4).



Next stop... #PLAwards pic.twitter.com/xirvjEjh6H — Squawka (@Squawka) February 3, 2023

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