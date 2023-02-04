Артета встановив прикрий антирекорд – Евертон зробив наставника Зінченка найгіршим в історії Арсенала
Матчі на Гудісон Парк стали нездоланним випробуванням і для наставника "канонірів".
Арсенал у 22 турі АПЛ програв на виїзді Евертону, який нещодавно очолив Шон Дайч. Для тренера "канонірів" Мікеля Артети матчі на Гудісон Парк перетворюються на суцільний жах.
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Наставник Арсенала програв всі три виїзні матчі проти Евертона за свою тренерську кар’єру. Артета став першим тренером лондонців, який програв "ірискам" тричі поспіль в АПЛ. Загалом "каноніри" не можуть переграти Евертон на їхньому полі п’ять матчів поспіль.
Арсенал залишається лідером в турнірній таблиці з 50 набраними пунктами. Нагадаємо, що поразка від Евертона стала другою поспіль для Артети. В Кубку Англії "каноніри" програли Манчестер Сіті (0:1).
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