Арсенал у 22 турі АПЛ програв на виїзді Евертону, який нещодавно очолив Шон Дайч. Для тренера "канонірів" Мікеля Артети матчі на Гудісон Парк перетворюються на суцільний жах.

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Наставник Арсенала програв всі три виїзні матчі проти Евертона за свою тренерську кар’єру. Артета став першим тренером лондонців, який програв "ірискам" тричі поспіль в АПЛ. Загалом "каноніри" не можуть переграти Евертон на їхньому полі п’ять матчів поспіль.



Арсенал залишається лідером в турнірній таблиці з 50 набраними пунктами. Нагадаємо, що поразка від Евертона стала другою поспіль для Артети. В Кубку Англії "каноніри" програли Манчестер Сіті (0:1).

3 - Mikel Arteta has lost all three of his away matches against Everton in his managerial career. Indeed, Arteta is the first Arsenal manager to lose three consecutive Premier League away games against the Toffees. Stunted. pic.twitter.com/1Trt88NLhY — OptaJoe (@OptaJoe) February 4, 2023

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