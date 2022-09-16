Найкращим тренером місяця визнаний Мікель Артета, інформує пресслужба ліги. Його Арсенал разом із Зінченком здобув п'ять перемог у п'яти поспіль поєдинках.

Шедевр Холанда приніс Манчестер Сіті вольову перемогу над Борусією Д, Севілья не змогла переграти Копенгаген

Гравцем серпня був визнаний Ерлінг Холанд. Форвард Манчестер Сіті фантастично провів свій перший місяць на Туманному Альбіоні – дев'ять голів та одна результативна передача в 5 поєдинках.

До слова, команди обох наразі йдуть на вершині турнірної таблиці АПЛ після 6 турів: "каноніри" випереджають "містян" лише на один заліковий пункт.