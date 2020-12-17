Іспанський фахівець попросив босів "канонірів" підписати дует хавбеків, повідомляє Defensa Central.

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Артета прагне підсилити середню лінію двома статусними виконавцями – Іско з мадридського Реала та півзахисником французького Ліона Хуссемом Ауаром. Коуч лондонців упевнений, що ці гравці допоможуть виправити турнірне становище Арсенала. Реакція менеджменту "канонірів" на трансферні побажання Артети наразі невідома.

До слова, Арсенал набрав лише 14 очок за 13 турів АПЛ і посідає 15-те місце в чемпіонаті.

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