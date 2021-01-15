"Я не знаю, наскільки близький до переходу він був раніше. Наразі йдуть перемовини з Еду (технічним директором Арсенала – прим.) і з клубом, але поки нічого конкретного", – цитує Артету Goal.

Озіл узгодив контракт з Фенербахче на 3,5 роки, – ЗМІ

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Фенербахче хоче бачити Месута Озіла у своїй команді та вже узгодив з ним контракт на 3,5 роки. Щоправда, клуби не можуть визначитись, хто платитиме йому зарплату, яка складає 350 тисяч фунтів на тиждень.

Хавбек точно зацікавлений у трансфері, про ще не раз відкрито заявляв. Він не потрапив до заявки Арсенала на жоден з турнірів і був змушений місяцями сидіти без ігрової практики.

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