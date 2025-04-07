"Усі, доступні, але на нас ще чекає тренування. Бен почував себе добре після матчу. Сака теж потрошку набирає форму, поступово ми давали йому зіграти більше. Він у хорошій позиції, щоб його можна було використовувати. Так, ми вже вирішили, як справлятися без Габріеля, але я нічого не скажу журналістам.

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Тімбер неймовірний. Напевно, ніхто не знав гравця, якого ми підписали, поки він не зайшов з ноги у ці двері. Він лідер, у нього була дуже важка травма, але він дуже важливий. Різні позиції, з різними вимогами і Юрр'єн завжди такий стабільний, сподіваюся, завтра він буде в найкращій формі.

Едегор дуже важливий для нашого клубу. Він чудово презентує нас і збірну як капітан, і дуже якісний гравець. Ми залучили гравця, який відповідає всім якостям, щоб задовольнити результати та вимоги, які ми хочемо, а також людину, яка є винятковим представником цінностей цього футбольного клубу. Нам потрібно, щоб наші люди підтримували нас у боротьбі за кожен м'яч. Це матиме величезне значення. Це дійсно необхідно. На цьому етапі вам потрібен домашній стадіон, щоб створити особливу атмосферу для імпульсу. Не приходьте просто подивитися. Приходьте зіграти разом з нами, раніше, ще на розминку, аби створити атмосферу.

Приблизно 20 років ми не мали шансу зіграти такий матч. Перемога у 2006-му це додаткове натхнення і стимул для нас. Завтра нам потрібно написати власну історію. Удача? Думаю, ми трохи заслужили, але завтра ми маємо показати свій рівень.

Стандарти важливі, 33% голів ми забили з них. Вони можуть мати вирішальне значення у матчах.

З індивідуальними якостями, якими Реал володіє, особливо коли ви ставите їх у певні ситуації, знаєте, з якою небезпекою стикаєтеся. Ось чому вони послідовно роблять те, що роблять у цьому змаганні. Коли справа доходить до найбільшої сцени, індивідуальний виступ може вирішити результат гри, він має вирішальне значення для вашого успіху, і це те, чого ми, безумовно, повинні запобігти", – цитує Артету BBC.

Нагадаємо, Арсенал та Реал зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонів у вівторок, 8 квітня.

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