"Торрейра? Звичайно, ми зв'язувалися з ним. Ми говорили з Лукасом і знаємо, наскільки це був важкий час для нього. Він був дуже прив'язаний до матері, родина важлива для нього. Це важкий період в емоційному плані для Лукаса. Але зараз не варто приймати рішення.

"Я почув найгірший дзвінок свого життя": смерть матері переконала хавбека Атлетіко тікати з Європи

Я розумію його почуття. Напевно, він відчуває, що повинен бути поруч з сім'єю. Ми усвідомлюємо, що коли купуємо іноземця, то у нього можуть виникнути труднощі з адаптацією до нової культури, мови і інших речей. Треба вміти справлятися і приймати правильні рішення в потрібний час", – цитує Артету Goal.

Додамо, що 25-річний уругваєць виступає за Атлетіко на правах оренди. У поточному сезоні хавбек провів 22 матчі, відзначився одним голом та одним асистом. Торрейра досить відкрито заявив про бажання пограти у складі Бока Хуніорс та сподівається якнайшвидше повернутись на рідний континент.

Імператор, який забивав українцям у Донецьку, втратив майже все – як живе колишня зірка після падіння на дно суспільства