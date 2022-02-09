Артета відповів на закиди Обамеянга про навмисне створення конфлікту
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився своїм баченням ситуації з колишнім нападником клубу П'єром-Емеріком Обамеянгом.
"Я дуже вдячний за внесок Оби в успіхи Арсенала. Втім, у цій ситуації я бачив себе вирішенням, а не проблемою. Зрештою, це його думка, і ви повинні шанувати це.
"Уся проблема була в Артеті": Обамеянг – про конфлікт в Арсеналі
Тепер Ляказетт – наш капітан. Спадок Обамеянга і важливість його голів не викликають сумнівів. Але у нас є інші гравці, і ми віримо, що у нас є різні якості, щоб забивати необхідну кількість м'ячів. Це те, що ми збираємось зробити", – цитує Артету Goal.
Нагадаємо, Арсенал достроково розірвав контракт з Обамеянгом, і той перейшов вільним агентом у Барселону.
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ