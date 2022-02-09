"Я дуже вдячний за внесок Оби в успіхи Арсенала. Втім, у цій ситуації я бачив себе вирішенням, а не проблемою. Зрештою, це його думка, і ви повинні шанувати це.

"Уся проблема була в Артеті": Обамеянг – про конфлікт в Арсеналі

Тепер Ляказетт – наш капітан. Спадок Обамеянга і важливість його голів не викликають сумнівів. Але у нас є інші гравці, і ми віримо, що у нас є різні якості, щоб забивати необхідну кількість м'ячів. Це те, що ми збираємось зробити", – цитує Артету Goal.

Нагадаємо, Арсенал достроково розірвав контракт з Обамеянгом, і той перейшов вільним агентом у Барселону.

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