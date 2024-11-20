– В’ячеславе Вікторовичу, збірна виконала завдання-мінімум, пробилася в плей-офф за підвищення в класі. Переможна гра з Албанією, як на мене, особливо в першому таймі, вийшла спокійною, хоча була вирішальною. Що вплинуло на перебіг подій?

– Рівень гравців нашої команди, при всій повазі до збірної Албанії, значно вищий. І навіть ті гравці, які мають зараз із різних причин менше ігрової практики в клубах, в тому числі і Саша Зінченко, і Рома Яремчук, які за тренера Андрія Шевченка завжди були основними гравцями, учора були лідерами на полі. Це говорить про велику конкуренцію в національній команді. А спокійною гра вийшла через швидко забиті м’ячі. Якби цього не трапилося, довелося б, гадаю, понервувати.

– Сергій Ребров вгадав із замінами, які відбулися після зустрічі з Грузією?

– Вони напрошувалися. Яремчук, коли вийшов на заміну в Батумі, підтвердив, що незалежно від кількості часу, які він проводить в іграх за Олімпіакос, є футболістом високого рівня. Віддав гольову передачу, з якої мали забивати Гуцуляк і Назаренко. Яремчук, як і Зінченко, наразі голодний до гри. Вони, як і решта, в матчі з Албанією зробили різницю на кожній ділянці поля.

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У нас дуже сильна воротарська позиція, Забарний – це взагалі топ і, враховуючи проблеми в захисті у Реалі чи Манчестер Сіті, думаю, ці потужні команди вже поклали на нього око. Після закінчення чемпіонату Англії чи навіть у зимове трансферне вікно Ілля може опинитися в суперклубі.

Миколенко грає на високому рівні, Конопля багато працює на атаку, віддав гольову передачу на Яремчука. Відзначу й передачу Судакова – у футболі, як і в хокеї, статистикам треба рахувати не тільки останній пас, а всіх причетних до гольової атаки.

– Збірна України провела матч дуже впевнено. Чому подібного не спостерігалося на старті Ліги націй?

– У вересневих зустрічах пропустили п’ять м’ячів. При стандартах у бік наших воріт були проблеми, голкіпер часто виручав, що свідчить про проблеми в захисті. За наших атак не виходило доставляти м’яч у штрафний суперників. Але робота Реброва й тренерського штабу була добре проведена, в жовтні ми побачили вже іншу команду. Так само й у листопадових матчах.

Я не мав сумнівів, що ми переможемо. Збірна Албанії в Лізі націй на власному полі не забила жодного м’яча, тільки нам, і то з пенальті. Поступилися Грузії, відскочили в зустрічі з Чехією на 0:0. Албанцям легше в гостях грати, коли виникає можливість проводити швидкі атаки. А наша збірна їм таких нагод не надала.

– Критика збірної також дала свій результат.

– Не в ній справа. Критикувати будуть завжди. Згадайте, що писали про Манчіні, коли Італія не потрапила на чемпіонат світу, хоча перед цим за перемогу на Євро його на руках носили. Так само під вогнем журналістів зараз опинився Анчелотті з Реалом. У спорті без цього ніяк. Навіть якщо станеш чемпіоном, все одно знайдуться такі, кому щось не сподобається. Публічні люди мають звикати до критики.

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Щодо результату, то я не впевнений, що ми б зіграли внічию у Грузії, якби не забили першими. А ось з Чехією, коли програли 2:3, не мали поступатися. Так само ніхто не думав, що грузини поступляться Албанії на власному полі. Тепер вони гратимуть за збереження прописки в Лізі В, хоча розраховували на перехід в групу команд дивізіону А. Вони настільки були впевнені в успіху, що продовжили контракт з тренером Віллі Саньйолем. У нас взагалі непростий квартет був, усі команди – учасники останнього Євро. Турнірна ситуація постійно змінювалася. На розподіл місць впливав кожен матч.

– Хто в наші команді був найкращим на полі?

– Зінченко справедливо отримав "Лева матчу". Тепер Артета в Арсеналі задумається, чому Саші немає місця зліва в захисті, хоча він вправно діє і в середині поля як диспетчер. На цій позиції може допомогти "гармашам" поборотися за чемпіонство. Так само й тренер Олімпіакоса має тримати відповідь перед керівництвом клубу, чому Яремчук не грає в Греції, а за збірну України забиває.

– У грі з Албанією не було на полі жодного динамівця. З чим це, на ваш погляд, пов’язане?

– А Забарний і Миколенко? Ребров провів ротацію. Я думав, що буде дві-три заміни, а він випустив одразу чотирьох свіжих футболістів. Шапаренко і Бражко добре відпрацювали в грі з Грузією, виконали багато чорнової роботи. Потрібна була свіжа кров. Тому й вийшли Зінченко з Калюжним.

– Ви казали про проблеми в захисті, які були в збірної у вересні. Зараз вони позаду?

– Тоді ми з вами говорили, й ви зробили заголовок: "Дайте Реброву чотирьох Забарних". Їх справді немає, але команда грає міцніше. Проблема не тільки в браку кваліфікованих оборонців. Учора говорив з Ващуком і зійшлися на тому, що наразі всі грають у зону, немає ліберо чи персональщиків. Наступила колективна безвідповідальність. Ніхто нікого не тримає. І так у багатьох командах. Згадайте, як Зінченко забивав перший гол. Його опікун перебував у п’яти метрах, стояв і дивився. Коли Влад грав, то між ним і суперником відстань у пів мікрона не могла бути, шансів отримати м’яч у нападника не було. Зараз із дитячого віку вчать зональному захисту, і оборонці не вміють грати один в один. Це велика проблема, тому таким, як Забарний, ціни немає.

Загалом у наших захисників, Миколенка, Матвієнка, Коноплі, роботи було небагато. Наша збірна контролювала м’яч, і завдяки більш високому класу виглядала впевнено. Отримали задоволення від гри. А ось коли діємо з максимальною інтенсивністю, під пресингом, то виникають проблеми. Як у першому матчі з албанцями. Тоді вони грали більш жорстко, контактно.

– Порівняно з матчем у Грузії, що змінилося в грі нашої команди?

– Нічого. Просто вийшли свіжіші футболісти. Албанці на нашому фоні виглядали більш втомленими – далася взнаки напружена гра з Чехією. У нас змінилася група атаки, тільки Мудрик і Судаков залишилися. Ребров попросив швидше доставляти м’яч в ударні зони, а в нас велика група гравців легко віддає такі передачі.

Мудрик виглядав не так яскраво, як у Батумі, але тут треба знати, яка в нього важка позиція. І не було необхідності пачками обігрувати суперників, тягнути за собою команду. Тим більше, що забили два швидкі голи, Яремчук відскакував, грав між лініями. Атакувального потенціалу вистачало, а якби виникла необхідність, то він би швидко додав активності на своєму фланзі.

– Можете порівняти гру Довбика й Яремчука?

– Вони різнопланові нападники. Яремчук закриває вільні зони, відкривається між лініями, отримує м’яч, віддає. Довбик – яскраво виражений центрфорвард. Йому немає сенсу відходити назад, щоб отримувати м’яч, йому легше грати обличчям до воріт суперників, випереджати. Так ще Харрі Кейн діє. Артем не міг вийти на поле, писали, що в нього мікротравма, не було сенсу ним ризикувати

– Перемога показала, що в нашої команди є характер.

– Ми б виграли, навіть якщо б не забили швидкі голи. Наша збірна потужно й упевнено грає, коли треба давати результат. Згадайте зустрічі з Боснією, Ісландією. У неї справжній український характер. Коли важко, ми докладаємо більше зусиль. Коли дуже важко, ми робимо неймовірне.

– У п’ятницю – жеребкування плей-офф. З яким суперником, на вашу думку, нам легше грати?

– Угорщина, Сербія – там політичні моменти будуть задіяні. Обидві ці збірні переживають не найкращі часи. За потенціалом серби сильніші, але не можуть розкритися повністю, є якісь протиріччя в команді. У Бельгії також конфлікт у збірній. Провідні футболісти не хочуть грати за національну команду через суперечки з тренером Тедеско. У п’яти останніх матчах набрали одне очко. Ми зустрічалися на Євро, з нею можна грати. Шотландія відрізняється характером. Футболістів високого рівня у них небагато, є кілька людей з Ліверпуля, Манчестер Юнайтед, Астон Вілли, але сильні вони, перш за все, командою. Загалом, ці збірні достатньо міцні, але ми не гірші.

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