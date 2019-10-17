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Артета: У Фодена будуть шанси в Манчестер Сіті – Гвардіола довіряє молодим гравцям

15:01 205 Читать на русском
Артета: У Фодена будуть шанси в Манчестер Сіті – Гвардіола довіряє молодим гравцям
Філ Фоден / Sky Sports

Іспанський тренер Мікель Артета, який працює в тренерському штабі Манчестер Сіті, вважає, що у хавбека Філа Фодена будуть шанси проявити себе в поточному сезоні.

"У нього безмежний потенціал. Фоден сам встановить свої межі. Найголовніше, що ми як клуб і команда створили дійсно здорове, надихаюче і стимулююче середовище. Це саме те, що йому потрібне.

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У нас є тренер, який довіряє молодим гравцям, у Філа будуть шанси. В такому середовищі прогресувати і рости в правильному напрямку – це найважливіше. Думаю, що він буде дуже успішним", – цитує Артету офіційний сайт Манчестер Сіті.

Зазначимо, що у цьому сезоні Філ Фоден зіграв лише 10 хвилин в АПЛ.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Філ Фоден Філ Фоден Мікель Артета Мікель Артета
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