Артета: У Фодена будуть шанси в Манчестер Сіті – Гвардіола довіряє молодим гравцям

Іспанський тренер Мікель Артета, який працює в тренерському штабі Манчестер Сіті, вважає, що у хавбека Філа Фодена будуть шанси проявити себе в поточному сезоні.

"У нього безмежний потенціал. Фоден сам встановить свої межі. Найголовніше, що ми як клуб і команда створили дійсно здорове, надихаюче і стимулююче середовище. Це саме те, що йому потрібне.

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У нас є тренер, який довіряє молодим гравцям, у Філа будуть шанси. В такому середовищі прогресувати і рости в правильному напрямку – це найважливіше. Думаю, що він буде дуже успішним", – цитує Артету офіційний сайт Манчестер Сіті.

Зазначимо, що у цьому сезоні Філ Фоден зіграв лише 10 хвилин в АПЛ.

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