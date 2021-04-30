Головний тренер "канонірів" Мікель Артета вірить, що його команді під силу здолати Вільяреал і вийти у фінал другого за престижністю євротурніру.

"Ми не хотіли приїхати сюди і програти, але з огляду на те, як розвивалася гра, потрібен результат. Якщо необхідно програти, то це, ймовірно, найкращий результат, який ми могли б отримати.

Вільяреал – Арсенал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Два різних тайми. У другій половині ми почали бути собою. У першому таймі нам не вистачало контролю, не вистачало загрози і бажання атакувати суперника. У другому таймі все вийшло зовсім інакше.

Ми дуже звикли до того, що Сака грає добре у цьому сезоні, але це говорить про те, що потрібно робити більше, оскільки ми не завжди можемо покладатися на нього. Лєно був дуже хороший, він врятував нас в епізоді з Морено. У Обамеянга був хороший момент, щоб зрівняти. Упевнений, у нас є шанс на перемогу", – цитує Артету ВВС.

Нагадаємо, у першому півфіналі Ліги Європи Арсенал, пропустивши два м'ячі, зумів у меншості один гол відквитати і зберіг шанси на вихід у фінал турніру.

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