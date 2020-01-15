Артета спростував інтерес Арсенала до Стоунза

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета, схоже, незацікавлений у підписанні свого колишнього підопічного в Манчестер Сіті Джона Стоунза.

Іспанський коуч "канонірів" відкинув чутки про інтерес до центрбека Сіті, повідомляє Sky Sports.

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Нещодавно ЗМІ активно сватали Стоунза на Емірейтс. У трансфері нібито мали бути зацікавлені обидві сторони – Арсенал підсилив би проблемну лінію оборони, а оборонець – мав би стабільну ігрову практику перед Євро-2020.

Також допомогти в переході мав досвід співпраці між Стоунзом і Артетою, який упродовж трьох років був асистентом Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Проте, сам керманич лондонців лаконічно прокоментував інформацію про перемовини: "Ні, це зовсім неправда".

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Джон Стоунз провів 14 матчів у всіх турнірах за "містян".

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