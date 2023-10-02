Арсенал прилетів до Франції на матч Ліги чемпіонів із Лансом зі значною затримкою.

У понеділок, 2 жовтня, головний тренер Арсенала Мікель Артета мав дати прес-конференцію, присвячену матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із Лансом. Як інформує Football London, захід було скасовано.

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"Каноніри" застрягли в аеропорту Лутона через шторм, через що їхній рейс до Франції затримався. Зрештою Арсенал прилетів до Ланса, проте менеджери клубу ухвалили рішення скасувати прес-конференцію Артети.

Лондонська команда провела відкрите тренування, на якому був відсутній Габріел Мартінеллі і присутній Томас Партей.

Матч Ланс – Арсенал буде зіграно у вівторок, 3 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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