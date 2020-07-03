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Артета розповів про плани Арсенала на трансферне вікно

3 липня 21:00 - Читать на русском
Артета розповів про плани Арсенала на трансферне вікно
Мікель Артета / Reuters

Керманич лондонського Арсенала Мікель Артета поділився планами щодо кадрових змін у складі "канонірів" цього літа.

"Я знаю, у якій ситуації опинився клуб, розумію реалії, у яких ми живемо зараз. Та мій план відомий клубу.

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У січні ми були в ситуації, коли потрібно було залатати кілька дір, додавши стабільності складу. Тепер настав час зробити черговий крок вперед. Потрібно покращити склад і якість доступних гравців", – розповів Артета в інтерв'ю Sky Sports.

До слова, "каноніри" вже продовжили контракти з оборонцем Давідом Луїсом, універсалом Букайо Сакою, а також активували опцію викупу центрбека Пабло Марі. Крім того, лондонці прагнуть втримати на Емірейтс головного бомбардира команди П'єра-Емеріка Обамеянга.

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Теги
Англія Мікель Мікель Артета Арсенал Арсенал Трансфери Арсенала
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