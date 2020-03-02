Артета розповів про фінансові труднощі Арсенала – тренер назвав причину

Головний тренер Арсенала Мікель Артета зізнався. що клуб переживає не найкращі часи у фінансовому плані через відсутність виплат за участь у Лізі чемпіонів.

"Збиток, заподіяний тим, що клуб не грає в Лізі чемпіонів третій сезон, дуже великий. Фінансові втрати величезні, оскільки структура Арсенала вибудувана з урахуванням участі в цьому турнірі. Такі труднощі можна витримати один або два роки, але потім потрібно приймати рішення.

Ляказетт пролив світло на ситуацію з відходом з Арсенала

Ми перебуваємо в складній ситуації. Все це сталося через те, що наша команда грала гірше, ніж інші клуби з першої четвірки. Така реальність, ми повинні зустрітися з нею віч-на-віч і спробувати прийняти найкращі рішення. У нас немає права на помилку", – цитує Артету Goal.

Нагадаємо, що Арсенал наразі посідає 10 місце в турнірній таблиці АПЛ і ризикує в черговий раз залишитись без Ліги чемпіонів. "Каноніри" відстають від 4 місця, на якому розташувався Челсі, на 8 очок. У команди Артети є гра в запасі.

700 фунтів, щоб вивести на поле зірку АПЛ – як англійські клуби цинічно наживаються на дітях