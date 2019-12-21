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Артета розповів, чого навчився у Гвардіоли

00:49 83 Читать на русском
Артета розповів, чого навчився у Гвардіоли
Мікель Артета / ФК Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підсумував період своєї роботи в тренерському штабі Хосепа Гвардіоли.

"Від нього я дізнався, що потрібно бути безжальним, послідовним, а також щодня прищеплювати клубу менталітет переможця. Утримати це ще складніше, тому важливі кожен день, кожна дія, кожне слово.

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Рівень роботи Пепа неймовірний. Дивовижно, наскільки він надихає людей, але для мене секрет полягає в тому, що гравці і співробітники повинні вірити в те, що ви їм подаєте. Ви повинні бути в змозі донести свої думки, тоді люди сприймуть їх. Таким чином, у вас буде сильна і згуртована команда.

Відносини між Гвардіолою і мною неймовірно хороші. Очевидно, йому було сумно, останні дні були не найкращими для нього, але він все зрозумів. Пеп знає, як я ріс, чого я хотів емоційно, які амбіції у мене були. Якби я захоплювався ним раніше, я б не зміг пояснити після роботи з ним, наскільки він хороша людина і яким професіоналом є.

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Вчора я попрощався з усіма співробітниками Сіті, гравцями. Я плакав, бо вони були моєю родиною протягом трьох з половиною років, у нас були неймовірні моменти. У нас з Пепом була мрія зробити щось в Англії, що, за словами людей, було неможливо. "Це АПЛ, вас поб'ють". Ми виграли її так, як хотіли", – цитує Артету Goal.com.

Нагадаємо, 37-річний фахівець підписав контракт з Арсеналом до літа 2023 року. На новій посаді він дебютує у виїзному матчі проти Евертона.

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Англія Арсенал Арсенал Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Мікель Артета Мікель Артета
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