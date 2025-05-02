Француз входить у когорту найкращих центрбеків світу і не дає спокою мадридському Реалу. "Вершкові" нібито готові викласти за Саліба понад 90 млн євро, побивши трансферний рекорд захисників. Втім, наміри Мадрида не надто лякають Артету.

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"Я впевнений у Саліба, оскільки розмовляв з ним. Він тут дуже щасливий і хоче продовжувати працювати з нами. Я цілком впевнений, що Вільям тут дуже щасливий, і Арсенал – це те місце, де він хоче бути", – наводить слова Артети інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що в нинішньому сезоні 24-річний Саліба провів 47 матчів та відзначився 2 голами. Його чинний контракт з Арсеналом розрахований до літа 2027-го.

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