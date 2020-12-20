"Я це розумію (йдеться про ймовірність відставки – прим.). Але моя енергія та увага зосереджені на тому, щоб вивести команду з цієї ситуації, підтримати дух та продовжити боротьбу, яку хлопці демонструють щоразу.

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Ви бачите їхню відданість і не можете заперечувати цього. Очевидно, знову ж таки, результати не найприємніші. Немає сумнівів. Це недобре і неприйнятно для такого футбольного клубу. Це виклик, якому ми будемо протистояти", – цитує Артету Goal.

До слова, напередодні Арсенал поступився Евертону (1:2) – "каноніри" продовжили свою безвиграшну серію до семи матчів. Останню перемогу вони святкували ще першого листопада.

Ба більше, команда за стартові 14 турів набрала лише 14 пунктів та розташовується на 15 сходинці – це найгірший результат з сезону 1974/75.

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