Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо ситуації з браком ігрової практики в оборонця Сократіса Папастатопулоса та півзахисника Месута Озіла.

"Нам доведеться знайти способи мотивувати цих гравців. Їхній вік, вважаю, не є великою проблемою.

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Я пояснив причину, чому вони поза командою, і мені справді було важко повідомити їм це, але такі обмеження і правила, тому вони повинні поважати рішення і намагатися якомога краще тренуватися, допомагати команді. Поглянемо, що буде в грудні", – наводить слова іспанця Goal.

Відзначимо, що Сократіс у нинішньому сезоні зіграв лише 3 хвилини в Суперкубку Англії. Натомість Озіл востаннє одягав футболку "канонірів" ще в березневому матчі проти Вест Хема.

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