"Каноніри" ухвалили рішення ще на кілька років продовжити співпрацю з нинішнім наставником Мікелем Артетою.

40-річний фахівець поставив свій підпис під новим контрактом з Арсеналом, інформує офіційний сайт клубу. Угода розрахована до кінця сезону 2024/25.

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Мікель вже прокоментував пролонгацію співпраці: "Я схвильований, вдячний і дуже щасливий сьогодні. Ми хочемо вивести клуб на новий рівень і по-справжньому конкурувати з найкращими командами. Для цього нам треба грати в ЛЧ, мати можливість покращувати гравців, розвивати команду, налагоджувати кращу співпрацю з вболівальниками, купувати найкращих для цього клубу. Таким і є наш проєкт".

Зауважимо, Артета очолив лондонців у 2019 році, розпочавши самостійну тренерську кар'єру після роботи у штабі Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. У столиці Англії іспанець виграв Кубок та Суперкубок, зараз його підопічні йдуть четвертими в АПЛ за 4 тури до кінця чемпіонату.

The journey continues



️ Mikel Arteta

️ Jonas Eidevall



Congratulations on your new deals! — Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022

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