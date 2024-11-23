"Я можу розповісти про те, що ми робимо зараз, я буду брати активну участь у цьому процесі. Бо ми хочемо знайти правильну людину у першу чергу, а правильною людиною має бути той, хто здатен співпрацювати, робити один одного кращими та виводити нас на новий рівень. Це і є наша мета.

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Ми з Еду, напевно, отримали багато компліментів, але робота, яка стоїть за цим, виконана цим хлопцем і Джейсоном, була феноменальною", – цитує Артету London Evening Standard.

Нагадаємо, спортивний директор та близький союзник головного тренера Мікеля Артети, Еду Гаспар, нещодавно покинув Арсенал. Він обіймав цю посаду в клубі з 2022 року.

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