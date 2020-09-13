"Хотів, щоб команда зіграла активно та рішуче, саме це ми відпрацьовували на тренуваннях. Ми це зробили. Габріел не грав у футбол протягом шести місяців, тому приїхати і виступити в Прем'єр-лізі після трьох або чотирьох днів тренувань з командою – велике завдання.

Відкриття АПЛ з розкішним дебютом Вілліана у відеоогляді матчу Фулхем – Арсенал – 0:3

Хлопець показав характер і те, що він вміє. Він все ще може розвиватися, але у нього була дійсно гарна гра. Вілліан знає цю лігу, країну і дуже добре тут почувається, тому я знав, що він відразу дасть результат", – резюмував Артета в коментарі ВВС.

Нагадаємо, центрбек Габріел у матчі проти Фулхема відзначився голом, а екс-зірка Шахтаря Вілліан оформив два асисти.

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