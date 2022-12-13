Головний тренер Арсенала не приховує, що клуб готовий витрачати у січні.

Взимку на Емірейтс слід очікувати нових гравців, серед яких може біти вінгер Шахтаря Михайло Мудрик.

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"Ми шукаємо і дуже активно вивчаємо можливості на ринку. Якщо ми зможемо знайти гравців, які здатні посилити команду, то докладемо великих зусиль", – цитує Артету FootballLondon.

Нагадаємо, Арсенал пішов на паузу лідером АПЛ, маючи 5 очок відриву над Ман Сіті. З 1 січня команди матимуть право підписувати нових гравців.

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