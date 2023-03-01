Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підставив плече своєму колезі з Челсі Грему Поттеру. Іспанець попросив його не дозволяти тиску зруйнувати своє життя.

Поттер виграв лише дев'ять із 26 матчів в статусі тренера Челсі відтоді, як у вересні змінив Томаса Тухеля. Минулого тижня він сказав, що після отриманих анонімних образ його психічне здоров'я погіршилося.

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"Ми всі знаємо про тиск, вимоги та невизначеність, які притаманні цій галузі. Труднощі на роботі мають місце бути, особливо після поразок. Проблеми бувають навіть після перемог, тому що наша робота дуже вимоглива. Проте ти не можеш зруйнувати своє життя через це", – цитує Артету ВВС.

Після 24 турів Челсі посідає 10 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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