toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ

Артета підсилив тренерський штаб помічником Гіггза

20:44 209 Читать на русском
Артета підсилив тренерський штаб помічником Гіггза
Мікель Артета та Альберт Стейвенберг / Фото з відкритих джерел

Найкращий нідерландський методист відтепер працюватиме у тренерському штабі Арсенала.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета залучив до свого тренерського штабу нідерландського фахівця Альберта Стейвенберга, повідомляє офіційний сайт клубу. 49-річний коуч нині асистує Раяну Гіггзу у збірній Уельсу і останній не хоче відпускати свого помічника до чемпіонату Європи. Тому було вирішено, що Альберт буде поєднувати роботу у клубі та збірній.

"Починається нова ера", – Арсенал підбадьорив Артету перед дебютом на посаді головного тренера

Стейвенберг став останньою і дуже важливою ланкою нового довгострокового штабу-проекту Артети – раніше стало відомо, що Фредді Юнгберг теж продовжить свою роботу в Арсеналі. Ще одним асистентом Артети було призначено Стіва Раунда, який виконував роль помічника головного тренера у Мідлсбро, Ньюкаслі, Евертоні, Манчестер Юнайтед і збірній Англії.

Стейвенберг розпочинав кар’єру футболіста у Фейнорді. Через травму швидко повісив бутси на цвях і пішов тренерським шляхом. Працював з Фейнордом (до 19 р.), Аль-Джазірою (до 21 р.), збірними Нідерландів (до 17 р. та до 21 р.), а також був асистентом Луї ван Гала у Манчестер Юнайтед. У 2017 р. мав досвід самостійної роботи у бельгійському Генку. З 2018 р. і до тепер допомагає Раяну Гіггзу у збірній Уельсу.

Евертон розписав нічию з Арсеналом у останньому матчі Фергюсона та Юнгберга на посту головних тренерів

blog_ava
Роналду оновив імідж та зробив подарунок на Різдво своєму перукарю
09:55
4920
Теги
Англія Луї ван Гал Луї ван Гал Фредді Юнгберг Фредді Юнгберг Раян Гіггз Раян Ґіґґз Мікель Артета Мікель Артета Арсенал Арсенал Уельс Уельс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
35
хв
Тоттенхем
14:30
Брайтон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук