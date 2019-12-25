Артета підсилив тренерський штаб помічником Гіггза

Найкращий нідерландський методист відтепер працюватиме у тренерському штабі Арсенала.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета залучив до свого тренерського штабу нідерландського фахівця Альберта Стейвенберга, повідомляє офіційний сайт клубу. 49-річний коуч нині асистує Раяну Гіггзу у збірній Уельсу і останній не хоче відпускати свого помічника до чемпіонату Європи. Тому було вирішено, що Альберт буде поєднувати роботу у клубі та збірній.

"Починається нова ера", – Арсенал підбадьорив Артету перед дебютом на посаді головного тренера

Стейвенберг став останньою і дуже важливою ланкою нового довгострокового штабу-проекту Артети – раніше стало відомо, що Фредді Юнгберг теж продовжить свою роботу в Арсеналі. Ще одним асистентом Артети було призначено Стіва Раунда, який виконував роль помічника головного тренера у Мідлсбро, Ньюкаслі, Евертоні, Манчестер Юнайтед і збірній Англії.

Стейвенберг розпочинав кар’єру футболіста у Фейнорді. Через травму швидко повісив бутси на цвях і пішов тренерським шляхом. Працював з Фейнордом (до 19 р.), Аль-Джазірою (до 21 р.), збірними Нідерландів (до 17 р. та до 21 р.), а також був асистентом Луї ван Гала у Манчестер Юнайтед. У 2017 р. мав досвід самостійної роботи у бельгійському Генку. З 2018 р. і до тепер допомагає Раяну Гіггзу у збірній Уельсу.

Евертон розписав нічию з Арсеналом у останньому матчі Фергюсона та Юнгберга на посту головних тренерів