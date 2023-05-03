"Скільки нам необхідно очок для чемпіонства? Дуже багато. Якщо ми хотіли мати хоч якийсь шанс виграти цей чемпіонат, ми повинні були перемогти сьогодні. Ми хотіли повернутися на вершину, і ми це зробили.

Лінощі Зінченка і крихітна дуель з Мудриком у відеоогляді матчу Арсенал – Челсі – 3:1

Це не залежить від нас, ми це знаємо. Попри це, те, що зробила ця команда, є чудовим. Арсенал дійсно щасливий, що вийшов у Лігу чемпіонів, але ми повинні бути незадоволені. Ми не можемо погодитися з тим, що цього достатньо для нашого клубу, повинні йти далі і побачимо, куди ми дістанемось.

Травма Габріела? Це викликає велике занепокоєння, тому що зазвичай він не з тих, хто хоче залишати поле", – цитує Артету The Guardian.

Нагадаємо, що Арсенал обіграв Челсі (3:1) та піднявся на перше місце, хоча Манчестер Сіті має ще 2 поєдинки в запасі.

Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар