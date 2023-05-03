Артета оцінив шанси Арсенала на чемпіонство АПЛ після перемоги над Челсі – "каноніри" залишились без лідера
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками після матчу 34-го туру АПЛ проти Челсі.
"Скільки нам необхідно очок для чемпіонства? Дуже багато. Якщо ми хотіли мати хоч якийсь шанс виграти цей чемпіонат, ми повинні були перемогти сьогодні. Ми хотіли повернутися на вершину, і ми це зробили.
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Це не залежить від нас, ми це знаємо. Попри це, те, що зробила ця команда, є чудовим. Арсенал дійсно щасливий, що вийшов у Лігу чемпіонів, але ми повинні бути незадоволені. Ми не можемо погодитися з тим, що цього достатньо для нашого клубу, повинні йти далі і побачимо, куди ми дістанемось.
Травма Габріела? Це викликає велике занепокоєння, тому що зазвичай він не з тих, хто хоче залишати поле", – цитує Артету The Guardian.
Нагадаємо, що Арсенал обіграв Челсі (3:1) та піднявся на перше місце, хоча Манчестер Сіті має ще 2 поєдинки в запасі.
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