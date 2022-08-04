"Це завжди була моя команда. У нас змінився склад, гравці, які у нас тепер є, більш специфічні і краще підходять під наш малюнок гри.

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Травми Тірні й Томіясу? Сподіваюсь, що не все серйозно. Причини пошкоджень доволі різні, поки гравці не повністю відновились. Але я вам можу сказати, що вони обоє дуже хочуть зробити вагомий внесок у команду", – цитує Артету Football.London.

Нагадаємо, після продажу Нуну Тавареша у Марсель Кіран Тірні залишився головним конкурентом Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту. Втім, очікувати на вихід шотландця зі старту не варто, адже у нього, як і Томіясу, були проблеми з правильним відновленням від травми.

Очікується, що футболісти візьмуть участь у нинішньому вечірньому тренуванні. Якщо серйозних скарг не буде і все буде добре, то вони потраплять у заявку на Крістал Пелас.

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