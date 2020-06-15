Артета оцінив майбутнє Обамеянга в Арсеналі

Наставник Арсенала Мікель Артета вірить, що нападник П'єр-Емерік Обамеянг залишиться у Лондоні.

"Я думаю, що наш обов'язок – змусити його відчути, що продовження контракту – це правильний наступний крок в його кар'єрі. Щоб погодитись, йому потрібно відчувати, що його цінують, йому потрібно відчувати, що він належить нам, і ми хочемо бачити його в команді, а також він дійсно повинен вірити, що ми можемо вести клуб вперед, так, як ми цього хочемо, і що він при цьому буде нашим ключовим гравцем.

Обамеянг: Арсенал не пропонував мені новий контракт

На даний момент я дуже задоволений П'єр-Емеріком, у мене дійсно хороші відносини з ним. Ми можемо обговорювати безліч речей в приватній бесіді. Наскільки я знаю, він дуже щасливий в клубі", – цитує Артету офіційний сайт клубу.

Чинний контракт габонця з "канонірами" розрахований до літа 2021-го. У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 26 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та двома асистами.

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