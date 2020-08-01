Артета оптимістично налаштований щодо майбутнього Обамеянга в Арсеналі після тріумфу в Кубку Англії

"Важкий початок, пропустили швидкий гол. Якщо я щось знаю про цих гравців, так це те, що вони не здаються. Ми зіграли, ймовірно, найкращі 30 хвилин з того часу, як я очолив клуб. Пишаюся тим, що представляю цих футболістів і цей клуб.

Арсенал – Челсі – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Для нас це подвійна нагорода. Важливо, щоб цей клуб виступав у єврокубках. Ми все зробили це, тому я щасливий. Гравці були виснажені. Вони доклали величезних зусиль, незважаючи на коронавірус. Вони підтримували себе в формі, тому я радий за них.

Обамеянг знає, що я думаю про нього. Я хочу побудувати навколо нього команду. Думаю, він хоче залишитися, і справа тільки в тому, щоб закрити операцію.

Думаю, подібні моменти допоможуть йому усвідомити і повірити, що ми на правильному шляху, і він є великою частиною цього. Його люблять усі в клубі. Чи продовжить він контракт з Арсеналом? Думаю, що так", – наводить слова Артета BBC.

Зазначимо, що Арсенал обіграв Челсі (2:1) завдяки дублю якраз таки Обамеянга. Додамо, що форвард запам'ятався епічним фейлом, впустивши Кубок Англії під час святкування.

Арсенал – Челсі: Обамеянг дарує Артеті дебютний Кубок Англії та путівку в єврокубки, реванш за ЛЄ, нефарт Лемпарда