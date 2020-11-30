"У день, коли я вирішив стати тренером, я вже знав, що одного разу буду звільнений. Це може статися на наступний день після підписання контракту, через місяць, півроку чи рік. Я ніколи не переживав через це.

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Єдине, що мене хвилює – щоб гравці показували всі свої можливості і ставали все краще і краще", – цитує Артету BBC.

Зазначимо, що Арсенал під керівництвом Артети зазнав чергової поразки в АПЛ, поступившись Вулверхемптону. Після цієї гри "каноніри" опустились на 14 місце у турнірній таблиці.

Кавані дублем приніс перемогу Манчестер Юнайтед, Вулверхемптон у важкому матчі здолав Арсенал