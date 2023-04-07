"Наша остання перемога в чемпіонаті на Енфілді відбулася понад десять років тому (у сезоні 2012-13). Цього сезону ми побували на кількох стадіонах, де не вигравали 17, 18 і 22 роки, і нам вдалося це зробити. Отже, ми здатні перемоги Ліверпуль на виїзді, це точно.

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Нам дійсно потрібно прийняти цей момент і йти вперед. Команда сповнена ентузіазмом та позитивом, і ми знаємо, що перед нами стоїть великий виклик, але я бачу чудову можливість поїхати на Енфілд і зробити те, чого ми ще не робили протягом багатьох років – перемогти.

Ми знаємо, що нам потрібно буде показати все можливе, щоб виграти гру, і, безумовно, бути кращими, ніж ми були минулого року, особливо в другому таймі, коли ми тільки відкрилися і дозволили Ліверпулю отримати простір. Ми підготувалися, очікуючи, що команда Клоппа буде найкращою із можливих, і ми будемо найкращими, якими ми можемо бути, і з цим у нас буде шанс виграти гру.

Я бачу ентузіазм, позитив і те, що нам потрібно мати: сміливість. Сміливість грати, сміливість нав'язати себе та домінувати. У неділю ми спробуємо бути цією командою", – розповів Артета на прес-конференції.

За останні десять матчів на Енфілд в англійській Прем’єр-лізі Арсенал здобув лише одну перемогу. Сім зустрічей "каноніри" програли, а ще дві закінчилися внічию. У минулому сезоні Ліверпуль перервав безпрограшну серію команди Артети з шести ігор, здобувши перемогу з рахунком 4:0.

Нагадаємо, що Арсенал зіграє проти Ліверпуля в рамках 30 туру АПЛ в неділю, 9 квітня. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

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