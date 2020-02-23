Артета назвав, що найбільше йому сподобалась у грі Арсенала

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу над Евертоном в рамках 27-го туру АПЛ.

"Найбільше мені сподобався наш бойовий дух, який ми виявили сьогодні, вигравши три матчі за тиждень. Те, як Арсенал грав 60-65 хвилин сьогоднішнього матчу – саме те, що я хочу бачити. Це мій найкращий тиждень в кар'єрі, без сумнівів.

Арсенал – Евертон – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Що стосується Обамеянга, то він виконує величезний обсяг роботи. Немає питань у його прихильності до клубу і партнерам по команді, я дуже їм задоволений", – цитує Артету ВВС.

Нагадаємо, Арсенал переграв Евертон (3:2) та піднявся на 9 місце. Додамо, що "каноніри" перемогли Ньюкасл та Олімпіакос впродовж останнього тижня.

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