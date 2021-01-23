"Дуже сумно покидати турнір. Розчаровані вильотом і тим, як ми пропустили. У нас були проблеми в першому таймі, і невимушені помилки через високий пресинг Саутгемптона. У другому таймі у нас було два-три хороших моменти, але цього було недостатньо.

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Гра була рівною. У першому таймі суперник виграв багато підборів. У другому таймі ми додали. Ми стали більше домінувати і створювати моменти, але цього було недостатньо", – наводить слова Артети BBC.

Зазначимо, що Арсенал несподівано рано завершив боротьбу в Кубку Англії, вилетівши від Саутгемптона на стадії 1/16 фіналу.

Арсенал несподівано поступився Саутгемптону і вилетів із Кубка Англії