"Месут Озіл – великий футболіст, неймовірно талановитий. Він віддав багато сил Арсеналу, але зараз я хочу направити команду іншим шляхом.

Озіл досі не завершив трансфер у Фенербахче – відома причина

Можливо, він би став частиною наших планів, якби у нас було більше варіантів. На початку моєї роботи з "канонірами" він входив в наші плани, тепер – уже ні", – цитує Артету BBC.

32-річний німець вже перебуває у таборі Фенербахче, але турецький клуб ще не оголосив офіційно про трансфер.

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