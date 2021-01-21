Артета назвав причини переходу Озіла у Фенербахче
18:21 - Читать на русском
Головний тренер Арсенала Мікель Артета відреагував на від'їзд Месута Озіла з Лондона.
"Месут Озіл – великий футболіст, неймовірно талановитий. Він віддав багато сил Арсеналу, але зараз я хочу направити команду іншим шляхом.
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Можливо, він би став частиною наших планів, якби у нас було більше варіантів. На початку моєї роботи з "канонірами" він входив в наші плани, тепер – уже ні", – цитує Артету BBC.
32-річний німець вже перебуває у таборі Фенербахче, але турецький клуб ще не оголосив офіційно про трансфер.
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