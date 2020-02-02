Артета назвав головного "винуватця" млявої гри Арсенала проти Бернлі

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував втрату очок у матчі 25 туру АПЛ проти Бернлі (0:0).

"Я був дуже задоволений першими 15-20 хвилинами, коли ми вийшли і домінували. Через 20-25 хвилин ми почали віддавати неохайні передачі, втратили концентрацію.

Озіл міг покинути Арсенал під час трансферного дедлайну – Артета був готовий відпустити хавбека

Бернлі дуже добре атакує вертикально, найкращий спосіб зупинити це – контроль над м'ячем. Втім, наші плани були порушені. Наші дії в захисті були дійсно хорошими, і я думаю, що ми значно покращилися в боротьбі з атаками суперника.

До того ж, умови були важкими. Трава була високою, здається, працівники стадіону Бернлі зовсім не поливали газон. Очевидно, що це не сприяло нашій грі у футбол", – цитує Артету Sky Sports.

Нічия залишила Арсенал та Бернлі рівно в середині турнірної таблиці АПЛ – у обох команд по 31 пункту.

Арсенал не зумів переграти Бернлі на виїзді і продовжив нічийну серію в АПЛ