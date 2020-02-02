toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ

Артета назвав головного "винуватця" млявої гри Арсенала проти Бернлі

22:52 150 Читать на русском
Артета назвав головного "винуватця" млявої гри Арсенала проти Бернлі
Мікель Артета / Reuters

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував втрату очок у матчі 25 туру АПЛ проти Бернлі (0:0).

 

"Я був дуже задоволений першими 15-20 хвилинами, коли ми вийшли і домінували. Через 20-25 хвилин ми почали віддавати неохайні передачі, втратили концентрацію.

Озіл міг покинути Арсенал під час трансферного дедлайну – Артета був готовий відпустити хавбека

Бернлі дуже добре атакує вертикально, найкращий спосіб зупинити це – контроль над м'ячем. Втім, наші плани були порушені. Наші дії в захисті були дійсно хорошими, і я думаю, що ми значно покращилися в боротьбі з атаками суперника.

До того ж, умови були важкими. Трава була високою, здається, працівники стадіону Бернлі зовсім не поливали газон. Очевидно, що це не сприяло нашій грі у футбол", – цитує Артету Sky Sports.

Нічия залишила Арсенал та Бернлі рівно в середині турнірної таблиці АПЛ – у обох команд по 31 пункту.

Арсенал не зумів переграти Бернлі на виїзді і продовжив нічийну серію в АПЛ

blog_ava
Неймар розкішно помстився супернику за фол – нетиповий вчинок бразильця
10:03
6611
Теги
Англія Мікель Артета Мікель Артета Бернлі - Арсенал Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона – Леванте: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
    Іспанія — 21:56417 Барселона – Леванте: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
22
год
:
17
хв
Сампдорія
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук