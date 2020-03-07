Артета натякнув на подальшу долю Мхітаряна

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо майбутнього півзахисника Генріха Мхітаряна. Нинішній сезон він проводить в італійській Ромі на правах оренди.

"Це можливість, яку ми маємо та розглянемо.

Мхітарян став татом – екс-хавбек Шахтаря назвав сина на честь батька

Він завжди мені подобався, він із того типу гравців, які можуть вписатися у будь-яку команду, коли він у своїй найкращій формі. У Мікі все гаразд в останніх поєдинках. Ми знаємо, яким гравцем він був, знаємо його минуле, і нам потрібні всі дані, щоб ухвалити правильне рішення", – цитує Артету Football Italia.

У сезоні 2019/20 Генріх Мхітарян провів 13 матчів у Серії А, в яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

Мессі програв земляку, легенда УПЛ – 11-й, Роналду за межами топ-30 – свіжий рейтинг плеймейкерів