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Артета натякнув на подальшу долю Мхітаряна

13:21 444 Читать на русском
Артета натякнув на подальшу долю Мхітаряна
Генріх Мхітарян / LaPresse

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо майбутнього півзахисника Генріха Мхітаряна. Нинішній сезон він проводить в італійській Ромі на правах оренди.

"Це можливість, яку ми маємо та розглянемо.

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Він завжди мені подобався, він із того типу гравців, які можуть вписатися у будь-яку команду, коли він у своїй найкращій формі. У Мікі все гаразд в останніх поєдинках. Ми знаємо, яким гравцем він був, знаємо його минуле, і нам потрібні всі дані, щоб ухвалити правильне рішення", – цитує Артету Football Italia.

У сезоні 2019/20 Генріх Мхітарян провів 13 матчів у Серії А, в яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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Англія Рома Рома Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Арсенал Арсенал Мікель Артета Мікель Артета
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