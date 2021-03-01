Претендент на президентство у каталонському клубі Жоан Лапорта вже розглядає майбутніх кандидатів на посаду наставника "блаугранас".

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета може очолити Барселону, повідомляє RAC1.

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За інформацією джерела, такий варіант можливий, якщо на виборах президента "блаугранас" переможе Жоан Лапорта. Один з кандидатів на посаду очільника каталонського клубу вважає, що нинішній головний тренер лондонців зможе впоратися з Барселоною, якщо Рональд Куман покине команду після закінчення сезону-2020/21.

До слова, Артета – вихованець Барселони. Тренерську діяльність розпочав у якості помічника Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. У грудні 2019 року очолив лондонський Арсенал – його контракт з "канонірами" розрахований до червня 2023 року.

Нагадаємо, голосування відбудеться 7 березня 2021 року. Крім Лапорти, на вакантну посаду претендують Віктор Фонт і Тоні Фрейкса.

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