"Класно, що здобули три очки. Я ще перед грою казав, що вона буде складною. Але ми і самі ускладнили собі життя, оскільки мали багато втрат і дарували супернику вільний простір. Добре, що ми продовжили боротися і вірити в себе.

Арсенал – Вест Хем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми самі подарували супернику занадто багато можливостей. Є ще багато речей, які нам потрібно удосконалювати", – цитує Артету BBC.

Нагадаємо, "каноніри" успішно розпочали сезон, здобувши дві перемоги у двох стартових турах АПЛ.

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