"У нас є дискусії щодо того, хто гратиме. Я не знаю, у якому складі ми будемо грати. Наприклад, у нас була ситуація з Габріелем. Під час гри з Вест Хемом він відчув щось у підколінному сухожиллі. Ми мали наступні матчі – кожен через три дні. Через три дні він сказав, що готовий грати. Габріел сказав: "Я нічого не відчуваю. Я хочу грати".

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Це була величезна боротьба, щоб не випустити його. Перед другою грою: "Я точно повинен грати". Йому відповіли: "Грати все ще ризиковано". Після великої суперечки ми вирішили не випускати його. Дев'ятий день, третя гра. "Цю точно зіграю", – сказав Габріел. Лікарі кажуть, що є невеликий ризик. Він може пропустити п'ять, шість, сім тижнів, якщо отримає травму після цього. Ми сказали не грати. На 12-й день він зіграв. У мене була велика спокуса зіграти з ним.

Якби я випустив Габріела на шостий день, а у нього була б травма, якої він зазнав у матчі з Фулхемом, він пропустив би чотири тижні чи чотири місяці, я був би шокований. Іноді ви захищаєте гравця від того, щоб цього не сталося, і навіть коли гравець повністю захищений, травми також трапляються. Є частина гри, яку ми не можемо контролювати. Ви хочете випускати футболістів, тому що гравець приходить до вас в офіс. "Я хочу грати. Я готовий. Я знаю своє тіло. Не слухайте сканування!" – наводить слова Артети Goal.

Нагадаємо, Габріел травмувався у матчі 30-го туру АПЛ проти Фулхема та вибув до кінця сезону. У нинішній кампанії Магальяес забив п’ять голів та віддав 3 асисти у 42 матчах.

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