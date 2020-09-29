"Ми билися більшу частину гри. Але суперник перевершує нас у багатьох аспектах.

Ліверпуль – Арсенал: Клопп розсипався у компліментах своїм підопічним

Вони швидко відігралися після нашого гола. Ми припустилися помилки. Але я думав, що в другому таймі у нас ще будуть моменти. Я задоволений тим, як команда старається. Продовжую вірити в гравців.

Ліверпуль – це стандарт, якого ми повинні досягти. У нас інший шлях. Вони разом п'ять років, а ми всього лише кілька місяців", – цитує слова Мікеля Артети BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль зумів здолати Арсенал з рахунком 3:1.

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