Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про те, як почувається Олександр Зінченко після емоційної реакції на заміну в матчі проти Ліверпуля (2:2) у 30 турі АПЛ.

Під час матчу проти мерсисайдців, в якому "каноніри" ледве втримали нічию 2:2, український захисник покинув поле на 88 хвилині матчу. Зінченко дуже засмутився і в прямий етер потрапили кадри, на яких Олександр плакав. На прес-конференції журналісти поцікавились у Мікеля Артети, як почувається один із лідерів команди.

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"Дуже добре, немає проблем", – лаконічно прокоментував тренер "канонірів".

Арсенал у 31 турі АПЛ зіграє проти Вест Хема. Наразі "каноніри" лідирують в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 73 бали. Манчестер Сіті відстає від команди Артети шість очок. "Містяни" мають гру у запасі.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко провів у складі Арсенала 23 матчі в англійській Прем'єр-лізі. В його активі один гол та дві результативні передачі.

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